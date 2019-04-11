Позвонки по заказу

По мере роста продолжительности жизни, утверждают врачи, будет расти число патологий и болезней позвоночника: несущая человеческое тело основа со временем изнашивается, плюс - аварии, травмы... Польская инновационная фирма LfC предлагает уникальное решение - позвоночные импланты, изготовленные на трехмерном принтере. На балансе компании - около 400 разработок и решений, патенты на изобретения. Как основатель фирмы пришел к идее создания трехмерных имплантов?

Лехослав Цюпик, директор и основатель фирмы LfC: "Это было давно, лет 30 назад, наверное. Тогда я встретился с несколькими инвалидами и понял, что импланты могут им помочь. Мы должны учитывать сразу несколько направлений: защитить нерв, систему кровоснабжения поврежденного участка, кость. Эти задачи должны решаться одновременно, многое зависит и от квалификации хирурга. Сегодня, по нашим оценкам, с нашими имплантами полноценно живут 75 тысяч человек - это пациенты в Польше и за пределами страны; европейцы и неевропейцы, например, жители Мексики, Бразилии... Я даже затрудняюсь сказать, где только наших пациентов нет!"