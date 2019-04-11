Наш велопробег Брюссель-Страсбург

Европарламент заседает поочерёдно в Бельгии и Франции. Корреспондент Euronews Шандор Жирош решил проделать этот путь на двух колёсах:

«Я давно мечтал об том, чтобы съездить в Страсбург из Брюсселя на велосипеде. Почему? Потому что за последние пять лет я совершил такое путешествие около 30 раз, но каждый раз на машине, я не мог разглядеть вблизи, что там между двумя этими городами. Я решил узнать, как люди живут там, между Брюсселем и Страсбургом, что их заботит. Большинство евродепутатов тоже ездят на машине или на поезде. Им также не знакомы маленькие деревни. Итак, перед европейскими выборами я взял на себя инициативу провести пять или шесть дней на велосипеде и поговорить с местными жителями об их самых больших заботах и о том, чего они хотят от Европы ".

И вот наш корреспондент во Фландрии, в 20 километрах от Брюсселя. Из промышленных предприятий в городке на перекрестке дорог - автомастерская.

Первым собеседником стал слесарь, который много общается с иностранными водителями:

«Здесь, в сердце Евросоюза, ощущается солидарность и поддержка. Но нужно сократить бюрократию и всё значительно упростить».

На безлюдной улице ожидают проезжих туристов рестораны. Разговор продолжился с завсегдатаем бара:

"Я думаю, что Европа стала слишком рыночной, она оставила позади Европу социальную".

За сутки Шандор преодолел половину расстояния до бельгийско-французской границы:

"Я отправился сегодня утром из Намюра, но заблудился. Где-то рядом город Сини. Навигатор говорит, что нужно ехать прямо ещё 16 километров".