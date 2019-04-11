Госдума приняла во втором чтении закон об "автономном Рунете"

Госдума приняла во втором и основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе российского сегмента интернета. Предполагается, что он вступит в силу 1 ноября 2019 года, а его отдельные положения - с 1 января 2021 года.

По словам законодателей, проект призван обеспечить автономную работу рунета в случае отключения его от мировой сети извне. Предполагается, что эта задача будет выполняться Роскомнадзором при помощи специального центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он будет заниматься поиском угроз и координацией работы операторов в "экстренных случаях".

Затраты на исполнение закона правительство оценивает в 30 млрд рублей, хотя эксперты называют гораздо большие суммы. Во время обсуждения законопроекта глава профильного комитета ГД по информационной политике Леонид Левин оправдал необходимость затрат тем, что потери для российской экономики в случае отсутствия интернета в стране могут составить 20 млрд рублей в день.

Законопроект вызвал резкую критику со стороны экспертов и неправительственных организаций, которые считают, что он может спровоцировать внутрегосударственные "шатдауны" - отключение самих себя от интернета - и негативно повлияет на доступ граждан к информации.

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