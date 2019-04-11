Новицки провел последний матч в НБА

Немецкий игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас" Дирк Новицки объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом 40-летний форвард сообщил после домашнего матча регулярного чемпионата НБА с "Финиксом" (120:109), который стал для его команды последним в нынешнем сезоне. "Далалс" седьмой год подряд не смог пробиться в плей-офф. В своем заключительном матче немецкий баскетболист оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов, прежде чем выйти на середину площадки, чтобы попрощаться с болельщиками.

Новицки провел 21 сезон в НБА, выступая за "Даллас Маверикс". За это время он успел завоевать один чемпионский титул в 2011 году, а также 14 раз становился участником Матча Звезд. В 2007 году Дирк стал первым европейцем, признанным самым ценным игроком НБА. На данный момент он занимает шестую строчку в списке лучших снайперов в истории лиги и первую — среди европейцев.