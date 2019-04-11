Правительство ФРГ получит три новых самолёта

Бюджетный комитет Бундестага одобрил приобретение трёх новых Аэробусов 350-900 для нужд правительства Германии. Договор купли-продажи должен быть подписан до 15 апреля. Покупка обойдётся бюджету в 1 миллиард 200 миллионов евро.

О том, что воздушный парк правительства пора обновить стало ясно после череды поломок в существующих самолётов. Самый известный инцидент произошёл в ноябре 2018 года, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель не попала вовремя на саммит G20 в Аргентине. В марте 2017 года самолет Меркель сломался перед вылетом в Египет. 1 апреля этого года правительственный лайнер "Конрад Аденауэр", на борту которого находился глава МИД страны Хайко Маас, после приземления в аэропорту Нью-Йорка не смог самостоятельно вырулить к месту стоянки из-за проколотой шины.