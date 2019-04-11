Первые матчи четвертьфинала Лиги Европы

Английский футбольный клуб "Арсенал" на своем поле одержал победу над итальянским "Наполи" со счетом 2:0 в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Голом в составе хозяев на 15-й минуте отметился Аарон Рэмзи, еще один мяч защитник гостей Калиду Кулибали срезал в собственные ворота.

Португальская "Бенфика" на лисабонском стадионе "Луш" обыграла в напряженной борьбе немецкий клуб Айнтрахт Франкфурт со счётом 4-2, забив первый мяч с пенальти.

Лондонский "Челси" победил пражскую "Славию" 1:0, а в чисто испанском матче "Валенсия" разгромил "Вильярреал" со счётом 3-1.