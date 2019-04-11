Почему пустеют городские центры?

Во многих европейских городах опустели центры. Типичный пример Нивелль, расположенный на юге Бельгии между Брюсселем и Шарлеруа. Старинный и живописный, он почти лишён прохожих и туристов.

Президент европейской ассоциации городского управления Жан-Люк Калонже рассказывает о том, кто в этом веке покинул главные площади и улицы:

«Главные жертвы — это независимые торговцы и предприниматели, которым вздули плату за аренду помещений в престижных районах, - сказал Калонже. - Затем стали разоряться владельцы зданий. В итоге пострадало всё общество. Городские центры стремительно беднели, в их окраин перебиралось малообеспеченное населения, происходила деградация среды обитания ».

В упадоке городских центров виновны центры торговые, в предместьях. Один из них расположен в пяти минутах езды и в шаговой доступности от ратуши Нивелля. В нём 40 магазинов и супермаркетов, предприятия быта и развлечений. Ежегодно туда приходят за покупками и услугами от 4 до 5 миллионов человек, которых ещё можно вернуть в традиционные лавки.

«Мы видим, что в городской черте появляется новое поколение коммерсантов, которые не хотят выходить на массовый рынок, - продолжает Жан-Люк Калонже. - Это современные ремесленники, торговцами продуктами питания, рыбой, фруктами, овощами, пекари. У них продукция качественная, рассчитанная на изысканный, часто индивидуальный вкус. Кроме того, городской бизнес хорошо освоил цифровые технологии. Новые предприниматели не только приглашают клиентов делать заказы через интернет и совершенствуют свои сайты, они сами становятся влиятельными гражданами, блоггерами и т. д. Прежде, чем открыть физический магазин, они строят его деятельность в интернете».

А пока уютные уличные кафе теряют свою клиентуру. В среду в Еврокомиссию решала, как оживить урбанистический пейзаж. Она подготовила ряд мер, призванных вернуть людей в городские центры.