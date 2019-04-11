Межпарламентский велопробег. Конец прокурорской гонки

Передача «Вкратце из Брюсселя»:

Велопробег в Страсбург

Корреспондент Euronews отправился на велосипеде между бельгийским и французским зданиями Европарламента. Шандор Жирош решил узнать, что заботит жителей находящихся между ними городов и деревень. На первый ночлег он остановился в Намюре.

Перспектива торговых переговоров с США

Правительства Евросоюза договорились в четверг о начале официальных торговых переговоров с Соединенными Штатами. Этот диалог призван ослабить напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира.

Еврокомиссия попросила у стран-членов мандат на переговоры о сокращении тарифов на промышленные товары. Брюссель намерен также согласовывать с Вашингтоном стандарты для того, что производят кампании по обе стороны Атлантического океана.

Польшу обвинили в правонарушении

По мнению Генерального адвоката Европейского суда, правительство Польши нарушило закон ЕС. Оно добилось снижения пенсионного возраста для членов Верховного суда с очевидной целью ввести в него своих людей. Брюссель считает, что тем самым Варшава подрывает независимость судебной системы.

В октябре прошлого года суд в Люксембурге потребовал восстановить на работе отправленных на пенсию польских судей.

Отмена прокурорской гонки

Пока не удаётся назначить первого руководителя Европейской прокуратуры. На этот пост до последнего времени претендовали румынка и француз. Но четвертый раунд переговоров в Брюсселе с представителями стран-членов по определению ведущего кандидата был отменен.

Европарамент решил передать эту задачу своему следующему составу. После майских выборов новые евродепутаты займуть свои места в июле.