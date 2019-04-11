Отсрочка "брексита" приведёт к стагнации экономики

Европейские фондовые рынки в целом сдержанно отреагировали на ещё шесть месяцев неопределённости, связанной с "брекситом". В четверг курс британского фунта стерлингов незначительно снизился, ведущий индекс британской фондовой биржи FTSE100 потерял менее процента.

Рыночный аналитик Майкл Хьюсон (CMC Markets) говорит: "В результате новой отсрочки "брексита" бизнес будет сидеть сложа руки, инвестиций не будет, а это значит, что британская экономика в ближайшие полгода, скорее всего, будет стагнировать. "Брексит" без сделки в краткосрочной перспективе стал бы потрясением, но в результате бизнес мог бы заняться планированием долгосрочных решений, а сейчас предприниматели ничего не могут сделать".

В Конфедерации британской промышленности (CBI) призывают правительство найти решение, которое прежде всего будет отвечать интересам страны, а не личным и партийным обязательствам.

А главный управляющий Федерации продуктов питания и напитков Ян Райт выразил удовлетворение тем, что "брексита" без сделки пока удалось избежать, отсрочка предоставлена до конца октября, а не рождественских праздников.