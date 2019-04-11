Метод кнута против манифестантов

Стоит ли опасаться жёсткой реакции правительства Алжира на акции протеста? Да, отвечают наблюдатели. В своих обращениях к манифестантам, которые не покидают улицы и площади городов, власти повысили тон.

Начальник генштаба армии предостерёг их от продолжения демонстраций, обвинив протестующих в намерении "разрушить государственные институты". Больше того, Ахмед Гаид Салах усмотрел в протестном движении, которое с февраля не сбавляет обороты, признаки иностранного вмешательства.

Некие страны, по словам генерала, "с целью дестабилизировать ситуацию в Алжире и посеять раздор среди людей, манипулируют манифестантами".

Те, в свою очередь, не отступают, требуя полной и безотлагательной смены власти в стране. Несмотря на то, что временный глава государства Абделькадер Бенсалах уже назначил президентские выборы на 4 июля.

"Мы требуем, чтобы все они ушли. Мы не хотим видеть ни временного президента Бенсалаха, ни премьера Бедуи, ни генерал-лейтенанта Салаха. Нам не нужно это правительство. Мы - за избранный алжирским народом независимый комитет, который управлял бы страной в переходный период и подготовил бы президентские выборы, свободные и демократичные, как того желает народ", - говорит этот манифестант.

По Конституции, Бенсалах, которого считают близким к столь ненавистному алжирцам правящему режиму, не может баллотироваться на пост президента. Слабое утешение для протестующих. В честные выборы в стране, у власти в которой остаются люди "старой системы", они не верят.