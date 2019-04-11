Джулиан Ассанж: герой или преступник?

Организация WikiLeaks обвинила Эквадор, в посольстве которого был арестован Джулиан Ассанж , в нарушении международного права.

В WikiLeaks утверждают, что эквадорские власти обвиняли её основателя в публикации доказательств причастности президента Ленина Морено к коррупционным схемам. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа назвал Морено "самым большим предателем в истории страны".

Год назад укрывавшемуся в посольстве Эквадора Ассанжу отключили интернет и телефон, ограничив также доступ к нему посетителей. Он подал в суд, обвинив власти Кито в нарушении его прав. Великобритания между тем поблагодарила Эквадор и его президента за помощь в задержании Ассанжа. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что это стало возможным в результате "широкого диалога" между Лондоном и Кито.

"Джулиан Ассанж не герой, - сказал Хант.- Он годами скрывался от истины , и это правильно, что его судьбу будет решать британский суд. Произошедшее сегодня - результат многолетней продуманной дипломатии со стороны Министерства иностранных дел. И вовсе не Ассанж был лишён свободы в посольстве Эквадора, а посольство Эквадора было взято Ассанжем в заложники, и это стало невыносимым".

Совсем иначе видит ситуацию Эдвард Сноуден, получивший временное убежище в России бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В сво`ё время он раскрыл секретную информацию о тотальной слежке американских спецслужб за электронной перепиской граждан многих стран мира.

"Кадры того, как посол Эквадора приглашает тайную полицию Великобритании в посольство, чтобы вывести издателя - нравится вам это или нет - материалов, получивших премию, из здания посольства, попадут в учебники истории. Критики Ассанжа могут радоваться, но это чёрный момент для свободы прессы", — написал Сноуден в Twitter.

По утверждению соратника Ассанжа, в посольстве Эквадора за ним велась слежка, а несколько дней тому назад группа лиц, находящихся в Испании, пыталась шантажировать WikiLeaks.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может комментировать ситуацию, но выразил надежду на то,что все права Джулиана Ассанжа будут соблюдены. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя арест основателя WikiLeaks, написала: "Рука "демократии" сжимает горло свободе".

Ранее рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала незаконным вынужденное пребывание основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом говорилось в распространенном экспертном заключении рабочей группы. Входящие в группу пять независимых экспертов призвали Стокгольм и Лондон положить конец лишению Ассанжа свободы и обеспечить ему свободу перемещения.

Правительство Швеции выразило несогласие с выводами рабочей группы.