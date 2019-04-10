23 мая... Вряд ли эту дату британцы отмечали в календаре как день европейских выборов. Но вероятность того, что развод между Соединенным Королевством и ЕС состоится до этого дня, становится все меньше, а потому Британия начала подготовку к плебисциту. Сейчас судьба Великобритании – в руках европейских лидеров. Премьер-министр Тереза Мэй просит отложить "брексит" до 30 июня, но если главы других государств ЕС не согласятся уступить, то страна автоматически выйдет из Евросоюза уже в эту пятницу.

Сегодня из 751 кресла в Европарламенте британские депутаты занимают 73. При этом практически все – у парламентариев-англичан; у депутатов от Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса всего несколько мандатов.

На прошлых выборах среди всех британских партий лучший результат показала Партия независимости Соединённого Королевства, требующая выхода страны из Евросоюза. Сейчас у сторонников "брексита" – 24 кресла в Европарламенте, у лейбористов – 20, а у правящих консерваторов – 19.

Найджел Фараж, один из бывших лидеров Партии независимости, вновь решил побороться за евродепутатский мандат, но на нынешние выборы он планирует идти во главе уже другой партии, которая так и называется – "Брексит". Создана она была всего за несколько месяцев до голосования.

Вы действительно хотите, чтобы Соединенное Королевство приняло участие в европейских выборах? Вы действительно хотите, чтобы сюда вернулось огромное число евродепутатов-сторонников "брексита" как раз в тот момент, когда вы ведете борьбу с популизмом, как вы его называете? Вы действительно хотите, чтобы я сюда вернулся? Пожалуйста! Найджел Фараж (во время выступления в Европарламенте) Лидер партии "Брексит"

На протяжении недели перед саммитом консерваторы и лейбористы вели переговоры, пытаясь найти компромисс, но перед поездкой Мэй в Брюссель стороны так и не смогли прийти к консенсусу. Лейбористы настаивают на членстве Британии в таможенном союзе и на проведении повторного референдума, но консерваторы в этих вопросах не готовы идти на уступки.

Ранее британские власти не раз заявляли, что приложат все усилия для того, чтобы страна вышла из ЕС до начала выборов. Если же Соединенное Королевство не успеет до этого покинуть Евросоюз, то оно обязано будет организовать выборы. Иначе против Британии будет подан иск в Европейский суд, о чем заявил представитель Европарламента.