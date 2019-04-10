Тиара Фаберже ждёт покупателя

Аукционный дом Christie's готовится к продаже редкой драгоценной тиары с аквамаринами и бриллиантами производства мастерской Карла Фаберже. Украшение было изготовлено в 1904 году: правнук российского императора Николая I герцог Фридрих Франц Мекленбург-Шверенский подарил тиру своей невесте принцессе Александре Камберлендской и Ганноверской.

Специалист по ювелирным изделиям Макс Фосет говорит: "Сегодня на рынке присутствуют всего несколько тиар Фаберже. И когда они выставляются на аукцион, то привлекают к себе много внимания и интереса, поэтому мы очень рады появлению этой тиары на аукционе Christie's в Женеве. В аукционном зале будет жарко".

Торги пройдут в Женеве 15 мая. На продажу выставлены и другие сокровища: в частности, ожерелье из колумбийских изумрудов и бриллиантов, когда-то принадлежавшее сыну последнего короля Франции, и кольцо с редким бриллиантом Джонкер под номером пять.