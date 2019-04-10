Новый географический центр Евросоюза

О существовании этой крохотной немецкой деревушки знали отнюдь не многие даже в самой Германии. В Европе - и подавно. Но совсем скоро именно она станет географическим центром Европейского союза.

С течением лет и с расширением сообщества, эта точка на карте перемещалась от страны к стране, от одного населённого пункта к другому. После "брексита" в самом сердце единой Европы окажется баварская деревня Гадгейм.

Ну а пока центром считается соседний Вестернгрунт. Община, находящаяся в 55 километрах от Гадгейма, получила неофициальный, но почётный статус в 2013 году, когда Хорватия стала членом ЕС.

В целом же Германия является "пупом Европы" все последние 15 лет.

Грядущее событие настолько взволновало жителей будущего географического центра Евросоюза, что они предложили присвоить британскому премьеру звание "почётного гражданина" деревни Гадгейм.