Рамин Джавади: "Я пишу музыку сердцем"

"Железный человек", "Тихоокеанский рубеж", "Варкрафт", "Битва титанов" - музыку к этим голливудским блокбастерам сочинил Рамин Джавади.

Поклонники "Игры престолов" знают 44-летнего ирано-немецкого композитора по его саундтрекам ко всем сезонам знаменитого телесериала. Работу над последним - восьмым - Джавади завершает в своей студии в Санта-Монике. Без спойлеров, музыкант поделился с нами впечатлениями.

"В начале я смотрел его как обычный зритель, испытывал массу эмоций, был под впечатлением. Теперь, следя за сюжетом, я задаюсь вопросами: как я бы изобразил происходящее музыкально, из чего сложил бы партитуру? Найдя ответы на эти вопросы, я понимаю: вот это и есть то, что нужно", - рассказывает наш собеседник.

Джавади родился в Дуйсбурге, на западе Германии в семье иранца и немки. Музыкальное образование он получил в бостонском колледже Беркли. Внимание на его творчество обратил оскароносный Ханс Циммер, известный на весь мир немецкий композитор, написавший музыку к фильмам "Пираты Карибского моря", "Гладиатор", "Тёмный рыцарь".

С его подачи карьера Джавади пошла в гору. Он написал и спродюсировал более 100 саундтреков кинофильмам и телесериалам.

"От того, что меня настолько увлекают персонажи, музыку я пишу сердцем. В ней я выражаю то, что чувствую в данный момент. Это довольно-таки сложно в эмоциональном плане. Иногда мне правда необходимо оставить это и взяться за что-то другое, менее тяжелое, чтобы вернуться к этой работе позже. Думаю, что мне будет тяжело прощаться с этими историями, с этим шоу". говорит сам он.

Финал близок. Восьмой сезон фэнтезийного драматического сериала "Игра престолов" стартует на канале HBO 14 апреля.