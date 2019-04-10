Лига Европы: борьба за полуфинал

"Арсенал" и "Наполи" вступают в борьбу за выход в полуфинал Лиги Европы. На стадии 1/8 подопечные Унаи Эмери с трудом прошли "Ренн". В первом матче, на чужом поле, англичане пропустили три мяча и забили всего один. Но в ответной игре им удалось реабилитироваться: на табло уже был счет 3:0 в пользу "Арсенала".

"Мы знаем, что мы лучше играем дома, чем в гостях. Завтрашний день действительно очень важен. Но мы также знаем, что мы можем показать хорошие результаты на чужом поле. Так что обе игры будут важны", - говорит нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт.

"Наполи" в 1/8 показал те же результаты, что и "Арсенал": 3:0 на своем поле и 1:3 в гостях.

За путевку в полуфинал в четверг сразятся также "Бенфика" и "Айнтрахт". В 1/8 команды обошли соперников с минимальным преимуществом: "Айнтрахт" один раз забил "Интеру". От "Бенфики" три мяча влетели в ворота "Динамо" из Загреба. И один мяч португальцы пропустили.

Еще два матча Лиги Европы пройдут в четверг в Праге и Вильярреале. Чешская "Славия" примет на своем поле "Челси", а "Вильярреал" сыграет с "Валенсией".