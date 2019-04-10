ЕЦБ сохранил базовую ставку в 0%

Европейский Центробанк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне в 0%. Это рекордно низкий показатель: базовая ставка была снижена до нуля три года назад и с тех пор не менялась

Ставка по маржинальным кредитам осталась на отметке 0,25%, а ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%.

Глава ЕЦБ Марио Драги выразил уверенность в том, что риск рецессии в еврозоне остается низким, но предупредил:

"Реализация структурных реформ в странах еврозоны должна быть существенно ускорена для повышения устойчивости, снижения безработицы, а также для стимулирования потенциала роста и производительности труда в Европе. (...) Наша денежно-кредитная политика, в том числе новая программа долгосрочного кредитования банков TLTRO, о которой было объявлено в марте, поможет сохранить благоприятные условия банковского кредитования и будет продолжать поддерживать доступ к финансированию, в частности для малых и средних предприятий".

Драги также не исключил, что инфляция в еврозоне может в ближайшие месяцы замедлиться, поставив цель снизить инфляцию до 2%. По данным Евростата, потребительские цены в еврозоне повысились в марте на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.