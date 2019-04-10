Отсрочка "брексита": анкор, ещё анкор

Европейцы по обе стороны Ла-Манша замерли в ожидании: лидеры стран ЕС решают вопрос об очередной отсрочке даты выхода Великобритании из Евросоюза. В Брюсселе дали понять, что готовы к любым вариантам, включая жесткий "брексит". Лучший способ избежать периода неопределенности - ратифицировать сделку. Об этом Euronews сказала Марианн Тиссен, европейский комиссар по социальной политике и занятости. Удастся ли это сделать? Предсказать невозможно.

Марианн Тиссен, еврокомиссар по социальной политике: "Если мы подойдем к "жесткому брекситу", который означает, что Соединенное Королевство выйдет из ЕС без соглашения, нам придется как-то с этим справляться. При этом сложно убедить людей, до сих пор свободно передвигающихся по ЕС, что у них останутся все социальные гарантии и они смогут комбинировать разные системы социального обеспечения. Но мы в Европейской комиссии постоянно указываем на то, что европейцы не должны расплачиваться за происходящее".

В Великобритании проживает порядка трех с половиной миллионов граждан из разных стран ЕС. В государствах Европейского Союза - более одного миллиона подданных Соединенного Королевства. И тех и других беспокоят последствия "брексита" без сделки. На этот случай Еврокомиссия направила странам ЕС рекомендации по юридическим нормам , которые могут быть использованы в ряде сфер после того, как Великобритания перестанет быть членом Евросоюза ( и европейские нормы уже не будут применяться к этой стране). Речь идет о правах граждан и социальном обеспечении, защите информации, медицине, медицинском оборудовании, сотрудничестве в сфере юстиции и рыболовстве.