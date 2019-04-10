Идеи об отсрочке "брексита"

После обмена письмами с лидерами Евросоюза телефонных звонков его руководству, поездки в Берлин и Париж и выступления перед своими депутатами в Лондоне, премьер-министр Великобритании прилетела в Брюссель.

Тереза Мэй пытается не допустить «жёсткого брексита», который по умолчанию должен состояться в эту пятницу.

«Я ясно заявила, что Соединённое королевство просит дать ему срок до 30 июня, я работаю над тем, чтобы мы покинули Европейский Союз. Мы уже должны были это сделать, но наш парламент не утвердил Соглашения о выходе, - сказала Мэй по прибытии на экстренный саммит. Поэтому нам нужно дополнительное время, чтобы провести эту сделку через парламент. Это обеспечит наш гладкий и упорядоченный выход, в чём заинтересованы все. Думаю, нам важно выйти из ЕС, как только это соглашение будет ратифицировано, желательно до 22 мая ».

Этот срок считает нереалистичным президент Литвы Даля Грибаускайте:

«Весьма вероятно, что отсрочка будет более продолжительной, чем написала Тереза Мэй в своем письме, - сказала Грибаускайте. - Я готова проявить гибкость. Нет особого смысла называть конкретный месяц. Но мы хотим учесть мнение Великобритании, помочь ей к принять в конце концов какое-либо решение ».

Главы государств и правительств остающихся стран обеспокоены тем, что из-за длительной отсрочки Великобритания вынуждена будет участвовтаь в майских выборах в Европарламент и нарушит деятельность институтов власть ЕС перед прекращением своего членства.

«Я ничего теперь не принимаю, как должное, особенно, когда слышу разные слухи об отсрочке "брексита", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон. - Мы должны понять, зачем продлевать этот процесс надолго, какой политический проект это оправдывает, и есть ли у него ясная цель".

Партии независимости Соединенного королевства призвал повременить с выполнением соглашения, над которым работал представитель Еврокомиссии Мишель Барнье.

«Сама идея отсрочки ужасна, - сказал Найджел Фараж. - Но я должен сказать, что, как евроскептик, как убежденный сторонник выхода, я считаю отсрочку более приемлемой, чем договор, который Барнье дал госпоже Мэй».

Снаружи от здания Совета ЕС, где проходит саммит, другие сторонники "брексита" призывают предать огню все предложения об отсрочке, а также бракоразводное соглашение.