Ученые показали снимок черной дыры

Ученые представили первую в истории человечества фотографию "тени" черной дыры. Речь идет об объекте, расположенном в галактике M87, удаленном от Земли примерно на 53,5 миллиона световых лет. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope ("Телескоп горизонта событий"), объединившего восемь радиотелескопов по всему миру, в том числе в США, Мексике, Чили, Испании и Франции. Наблюдения были проведены в апреле 2017 года, однако на обработку полученных данных потребовалось два года.

Карлуш Моэдаш, Европейский комиссар по исследованиям, инновациям и науке: "Это иллюстрация того, что еще 100 лет назад, в 1915 году мог себе представить всего лишь один человек в мире - Альберт Эйнштейн. Это мысль о том, что огромная масса искажает геометрию пространства... Когда эта масса настолько велика, она превращается в загадочную дыру, из которой уже ничто не возвращается: она поглощает все. Теперь история науки поделится на период до изображения черной дыры и после".

Ученые утверждают, что теперь у них есть наглядное доказательство существования сверхмассивной черной дыры, которая весит в 6,5 миллиардов раз больше Солнца.