Преступно ли спасать мигрантов?

Испанский пожарный попал под следствие в Италии по подозрению в причастности к незаконной перевозке людей. В 2017 году Мигель Ролдан отправился на судне немецкой благотворительной организации в Средиземное море спасть мигрантов, которые рисковали жизнью по пути в Европу.

Он говорит, что за 20 дней плавания оказал помощь тысячам беженцев, хотя до некоторых он добирался слишком поздно.

«Женщина-мать указывала на одну из лодок, которая плыла неподалёку, и повторяла «мой ребенок», «мой ребенок», - впоминает Ролдан. - Когда я поднялся на борт, она уже наполовину затонула, захлебнулся не только ребенок этой женщины, но и много других людей. Я видел там мёртвые тела. Я вылез, увидел эту мать и развёл руками, дав понять, что её ребенок умер. Она опустила глаза, как бы смирившись со своей потерей. Потом грустно на меня посмотрела. Этот взгляд, к сожалению, я никогда не смогу забыть. "

Мигелю и участвовавшим сместе с ним в операции семи немцам, двум португальцам и одному шотландцу грозит по 20 лет тюрьмы за контрабанду живого товара. Они были уверены, что не совершили ничего противозаконного.

Пожарный, надеялся, что их выручит итальянское правительство, но этого не произошло. Тогда он приехал в Европарламент, чтобы самому выступить в защиту добровольцев-спасателей. В этом его поддержал испанский депутат:

«Я считаю, что происходит явная криминализация некоммерческих организаций, - говорит Мигель Урбан. - Их криминализируют не только за то, что они занимаются спасением жизней, а это поручено европейским ведомствам. С ними так обращаются, потому что они неудобные свидетели происходящего».

В 2017 году в Средиземном море спасательными операциями занималось от 11 до 15 судов, направленных туда разными НКО. Сейчас ни одна из них не имеет на это разрешения.