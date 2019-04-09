Россия-Турция: побеждает дружба?

Закупки С-400, поставки российского газа, урегулирование ситуации в Сирии – таковы темы переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкий президент только за этот год уже дважды побывал в Москве и один раз в Сочи. В ходе нынешней встречи с Путиным Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов, несмотря на недовольство американских властей:

"Что касается С-400, мы разработали "дорожную карту" и уже предприняли некоторые шаги. Люди, которые говорят нам отбросить эти планы, люди, которые дают нам советы, не знают нас. Если мы подписали договор, если мы достигли соглашения, то, значит, дело сделано".

На прошлой неделе вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции придется выбирать между НАТО и покупкой С-400. Вашингтон объявил, что приостанавливает поставки Турции самолётов F-35. США считают, что эта сделка между Россией и Турцией представляет угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков

Говоря о Сирии, Путин и Эрдоган сошлись во мнении, что спокойствия в этой стране можно достичь только политическими методами. Лидеры договорились, что будут способствовать скорейшему запуску конституционного комитета Сирии. Путин выразил надежду на то, что Турция и Россия совместными усилиями смогут "нейтрализовать террористический очаг в Идлибе". При этом российский лидер признал, что пока добиться желаемых результатов в решении идлибской проблемы не удалось.

Идлибская проблема острая. Да, действительно, нам пока не удалось выйти на те параметры, о которых мы в Сочи договаривались, но я считаю, что она решаема Владимир Путин Президент России

В тот же день Путин и Эрдоган в Большом театре, где давали турецкую оперу "Троя", которая открыла перекрестный год культуры и туризма России и Турции.