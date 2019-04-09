Получит ли Нетаньяху пятый шанс?

Сохранит ли Биньямин Нетаньяху свой пост? В Израиле проходят досрочные парламентские выборы, по итогам которых Нетаньяху рассчитывает остаться в кресле премьер-министра на пятый срок.

Эта предвыборная кампания далась главе кабмина нелегко. Против него были возбуждены три дела о коррупции и злоупотреблении доверием. Чтобы повысить рейтинг в глазах избирателей, Нетаньяху на днях заявил, что в случае победы аннексирует оккупированные палестинские территории на западном берегу Иордана. Кроме того, Нетаньяху удалось добиться того, что Вашингтон признал Голанские высоты частью Израиля, а за год до этого США признали Иерусалим столицей еврейского государства.

Бени Ганц REUTERS/Amir Cohen

Главный соперник действующего премьера – Бени Ганц, экс-глава Генштаба Армии обороны Израиля. Военной службе он посвятил почти 40 лет, командовал спецподразделениями в войне с Ливаном, руководил операциями в секторе Газа. Сейчас Ганц возглавляет политический блок "Кахоль-Лаван".

По итогам выборов определится состав 120-местного Кнессета, будет сформировано правительство и назначен премьер-министр. За всю историю современного Израиля ни одной партии не удалось набрать абсолютное большинство, а потому каждый раз после выборов формировалось коалиционное правительство.