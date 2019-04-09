Гершвин "только для чёрных"?

Закон один, но способов его обойти множество: директор Оперы Будапешта Сильвестр Оковач предложил певцам-венграм, исполнителям партий в опере Джорджа Гершвина "Порги и Бесс", подписать контракты с указанием того, что у них якобы афро-американские корни. Подписывать документ певцов не обязывали, всё делалось по доброй воли. Подписались 15 человек из 28-ми.

По словам Оковача, к этому его вынудило требование владельца прав, который настаивал на том, что произведение должны исполнять только темнокожие артисты. "Только они, - когда-то написал и сам Гершвин, - в силах передать дух этой музыки".

"Если мы вынуждены играть по абсурдным правилам, то и делаем это столь же абсурдными методами", - заявил Сильвестр Оковач.

Выдвинутые условия он считает расистскими, не говоря уж о том, что набрать столько темнокожих певцов в Европе, а значит и играть эту оперу на сценах Старого континента своими силами просто не представляется возможным.

"Порги и Бесс" стала первой американской национальной оперой, получившей всемирное признание. Гершвин вложил в неё все богатство негритянского песенного фольклора. В первый раз Венгерский государственный оперный театр поставил "Порги и Бесс" с белым составом год назад, что сразу же вызвало протест наследников композитора.

"На самом деле я даже и не думаю соблюдать это условие. Недопустимо определять участие в представлении того или иного певца на основании его этнического происхождения или цвета кожи", - говорит Оковач.

Несмотря на чинимые препятствия, "Порги и Бесс" он в репертуаре своего оперного театра на этот год утвердил.