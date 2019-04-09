Европейские Игры-2019: трамплин в будущее

Столица Республики Беларусь готовится ко вторым Европейским Играм: в Минск, сообщают организаторы, приедут 4 тысячи атлетов из разных европейских стран а также болельщики, гости, туристы... Город с энтузиазмом принимает эстафету у Баку, где в 2015 состоялись первые в истории Европейские Игры.

Минску к масштабным спортивным мероприятиям не привыкать.

Анатолий Котов, заместитель директора фонда "Дирекция Европейских Игр 2019 года": "Минск - в этом плане уникален: нам не пришлось тратить огромные деньги на инфраструктуру, спортивные объекты. Нам нужно было просто их отремонтировать, подготовить к приему разных спортивных состязаний - в одном городе и в одно и то же время".

Участники соревнований в Минске будут разыгрывать медали в 15 видах спорта - от художественной гимнастики до борьбы, от пляжного футбола до баскетбола. За награды будет бороться и минчанка Екатерина Галкина. Гимнастике 22 года, она тренируется до 9 часов в день.

Екатерина Галкина, гимнастка: "Европейские Игры для меня - одно из главных соревнований этого года. А в следующем году состоится Олимпиада и да, я вижу свет в конце туннеля. Разумеется, я стремлюсь сделать максимально возможное".

Подготовка к Играм - горячая пора и для Александра Ханина. Спортсмену - 20 лет, впервые ракетку для настольного тенниса он взял в руки, когда ему было только 6. Европейские Игры могут принести Александру олимпийскую квалификацию.

Александр Ханин, участник соревнований по настольному теннису: "Это очень важные, крупные соревнования. Европейские Игры проводятся всего второй раз. Для меня они значат так много еще и потому, что в первых Играх в Баку я не участвовал. Теперь стараюсь изо всех сил, надеюсь, что все будет хорошо".

На волне Европейских Игр в Минск слетятся не только спортсмены, но и официальные представители стран-участниц, а также любители спорта - зрители, болельщики. Город готовится обеспечить гостям возможность максимально комфортного перемещения: в Минске расширяется парк электрических автобусов, изготовленных в республике. Автобусы выкрашены в желтый цвет, однако их начинка, как принято говорить, "зеленая", то есть экологически безопасная.

Сергей Чистов, заместитель главного конструктора, "Белкоммунмаш": "Гости вторых Европейских Игр без труда найдут на самых популярных маршрутах в Минске более 80 современных электрических автобусов. С ними очень просто добраться до любого спортивного мероприятия. Люди увидят, насколько наши автобусы экологичны, бесшумны и удобны".

"Зеленые" технологии - лишь одно из инновационных направлений активно развиваемых Минском. В столице Беларуси в числе прочего растут и расширяются стартапы в сфере информационных решений , виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

Фирма Synesis - пример впечатляющего роста стартапа. Компания со штатом в тысячу человек разработала специальное приложение для Европейских Игр; речь идет об универсальной платформе, где можно найти исчерпывающую информацию о любом аспекте мероприятия.

Александр Гвоздь, инженер по обеспечению качества, Synesis Sport: "Где и когда проходят состязания, какова программа соревнований и по каким видам спорта - все это доступно в приложении. Там же можно купить билеты на состязания. А еще там собрана информация о республике Беларусь о Минске. Это очень интересно".

Компания также предложила цифровое решение в помощь организаторам Игр: с новой платформой гораздо проще решаются логистические и управленческие задачи.

Наиля Тимерхан, руководитель проекта, Synesis Sport : "Система управления Играми, на мой взгляд - настоящий мотор мероприятия, он на втором по важности месте после ярких людей. Мы помогаем оптимизировать такие процессы, как аккредитация, размещение гостей, их приезд и отъезд.... речь идет о транспорте, логистике, организации мероприятий".

Помимо "спорта", в современном словаре Минска ключевую роль играет слово "наследие". Европейские Игры, по замыслу, должны заложить базу для молодого поколения: оно возьмет в будущее то, что сделано сегодня.

Анатолий Котов, заместитель директора фонда "Дирекция Европейских Игр 2019 года": "Мы привлекаем более 8 тысяч молодых добровольцев, они будут демонстрировать энергию и динамизм и во время мероприятия, и по его окончании. Мы не просто тратим деньги на подготовку к Играм, мы инвестируем в модернизацию инфраструктуры Минска - с тем, чтобы сделать столицу более экологичной и привлекательной для граждан".

Для участников Игр включен обратный отсчет уже включен. Екатерина с нетерпением ждет поддержки болельщиков во время своих выступлений в комплексе "Минск-арена".

Екатерина Галкина, гимнастка: "Конечно, там будут мои друзья, семья. Я надеюсь, что это мне поможет, меня многие будут поддерживать. Думаю, все пройдет идеально".

Европейские Игры в пройдут в Минске с 21 по 30 июня.