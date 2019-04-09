Спасение мигрантов наказуемо. Навальный и ЕСПЧ

Обзор "Вкратце из Брюсселя":

Преступно ли спасать в море мигрантов?

Испанский пожарный попал под следствие в Италии по подозрению в причастности к незаконной перевозке людей. В 2017 году Мигель Ролдан отправился на судне немецкой благотворительной организации в Средиземное море спасть мигрантов, которые рисковали жизнью по пути в Европу.

Он говорит, что за 20 дней плавания оказал помощь тысячам беженцев.

Мигелю и участвовавшим сместе с ним в операции семи немцам, двум португальцам и одному шотланцу грозит по 20 лет тюрьмы за контрабанду живого товара. Они были уверены, что не совершили ничего противозаконного. Пожарный приехал в Европарламент, чтобы самому выступить в защиту добровольцев-спасателей.

Навальный выиграл дело в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека постановил во вторник, что Россия нарушила права Алексея Навального, удерживая его под незаконным домашним арестом в течение 9 месяцев. Судьи в Страсбурге обязал страну-нарушителя выплатить основателю Фонда борьбы с коррупцией более 22 тысяч евро.

В 2014 году в Москве Алексея Навального его брата Олега признали виновными в хищениях в особо крупном размере средств компании "Ив Роше".

Зять Орбана затронут расследованием

Еврокомиссия возбудила антикоррупционное расследование против компании Элиос. Она частично принадлежит тестю премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштвану Тиборцу.

Элиос получила миллионы евро из союзных фондов на обновление уличного освещения в венгерских городах и селах. Агентство по предотвращению злоупотреблений и мошенничества ОЛАФ заподозрило в этом конфликт интересов и "серьезные несоответствия".

Защита граждан от "жёсткого брексита"

Брюссель разработал ряд экстренных мер для защиты граждан Евросоюза, в том числе Великобритании, которые проживают в чужих странах ЕС. Еврокомиссар Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Марианн Тиссен назвала это предосторожностью на случай беспорядочного «брексита». В частности, ЕС рекомендует страны-члены подготовиться к тому, чтобы в одностороннем порядке и дальше платить своим пенсионерам, которые окажутся по другую стону Ла-Манша.