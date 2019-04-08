Новая отставка в Белом доме

Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен ушла в отставку.

Об этом сообщил в "Твиттере" президент Дональд Трамп. "Я хочу поблагодарить ее за службу", —написал хозяин Белого дома. Причины кадровой перестановки он не назвал. Нильсен проработала в этой должности 16 месяцев.

В прошении об отставке, направленном президенту, она не указала повод своего ухода и выразила надежду, что следующий министр получит поддержку Конгресса и судов.

Американские СМИ сообщают, что президент был недоволен действиями Нильсен в миграционном вопросе, в частности, недостаточно жёсткой позицией по строительству стены на границе с Мексикой и депортации нелегальных мигрантов. При этом она также столкнулась с резкой критикой со стороны общественности из-за политики разделения семей мигрантов, пытавшихся пересечь границу США.

Временно исполняющим обязанности главы Министерства внутренней безопасности назначен начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макалинан.