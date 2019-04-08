Националистам объединяться трудно

Националисты, вероятно, увеличат своё представительство в Европарламенте после майских выборов. Но, ставя на первое место узкие интересы своих стран, они пока не слишком успешно объединяют свои усилия. Сказываются и взаимная неприязнь их лидеров.

Согласно прогнозам, правые популисты получат от 20 до 30% голосов. Брюссельской наблюдатель за избирательной кампанией не думает, что они смогут сформировать фракцию меньшинства, способную блокировать законопроекты:

«Бюджет ЕС, например, будет ключевым пунктом, поскольку представители стран, направляющих в него разное количество денег, имеют разные пожелания к размеру бюджета, - говорит Давид Феррари. - Это относится и к торговле, которая связана с геополитикой. Некоторые партии более либеральны и ориентированы на свободный рынок, тогда как другие склоняются к протекционизму, например, партия Марин Ле Пен ».

Политики в разных столицах перестали ратовать за их независимость от Брюсселя, чувствуя, что это больше не привлекает избирателя.

Три года назад казалось, что референдумы, подобные британскому, прокатятся по всей Европе. Но теперь мало кто хочет повторять мучительный бракоразводный процесс, который ещё чреват огромными потерями.

«Мы наблюдали эволюцию взглядов с 2016 года. Националисты всё меньше требуют вывода своих стран из Евросоюза, - говорит Сьюзи Деннисон из Европейского совета по международным отношениям. - Их неприятие Союза сменилось лишь скептицизмом в отношении членства в еврозоне, и даже он слабеет. Сейчас они говорят о Европе суверенных наций. Они признают, что европейская идентичность остается довольно важной для многих избирателей ».

Островитяне всё-таки могут лишиться членства в ЕС, и остающиеся страны будет действовать, исходя из последствий "брексита".