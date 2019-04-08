Сколько зарабатывают депутаты Европарламента?

От ежемесячного бюджета до "золотого парашюта" - у народных европейских избранников немало стимулов, хотя многие из них предоставляются согласно определенным условиям. Мы обобщили все основные преимущества, которые предоставляет членство в Европарламенте.

Зарплата

Каждый член Европейского парламента получает одну и ту же доналоговую зарплату, независимо от того, сколько лет он проработал в Брюсселе, и эта сумма, по состоянию на июль 2018 года, составляет 8.757,70 евро в месяц (около 643.500 руб.). После уплаты налогов и выплат соцстрахования эта сумма составляет 6.824,85 евро (или 501.000 руб). Но для большинства депутатов Европарламента с неё взимается дополнительный налог, поскольку многие государства-члены ЕС требуют от своих европейских делегатов дополнительно уплачивать национальный налог. Таким образом, итоговая чистая зарплата зависит от страны, от которой избран депутат Европарламента, и от её налогового кодекса.

При сравнении этой зарплаты с зарплатами депутатов национальных законодательных собраний, начиная с 2018 года годовая заработная плата британских парламентариев до налогообложения составляла около £6.448 (548.121 руб) в месяц. В Италии депутаты получают чистый оклад в размере 5.246,54 евро (384.374 руб) в месяц. Для сравнения депутаты Госдумы РФ с учётом надбавок и премий в месяц получают около 400.000 рублей. Ранее мы уже исследовали соотношение заплат народных избранников со средними доходами населения (см. по ссылке ниже).

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Общие расходы

На текущие расходы в стране или регионе, от которого избраны депутаты (включая компьютеры, телефоны, организацию брифингов, участие в конференциях, а также аренду служебных помещений и расходные материалы), в бюджете предусмотрена общая надбавка в размере 4.513 евро (331.500 руб.) в месяц.

Это довольно спорная сумма, поскольку её, в большинстве случаев, переводят непосредственно на личный банковский счёт депутата, и европейские народные избранники даже не обязаны конкретно указывать, на что она была потрачена. Не смотря на то, что для возмещения расходов на поездки Европарламентарии должны предоставлять все счета (оплаченные чеки), надбавка на административные расходы не предусматривает никакого финансового надзора и контроля.

И это положение вряд ли изменится в ближайшее время: в сентябре 2018 года Европейский суд оставил в силе отказ Брюсселя предоставить СМИ доступ к документам, касающихся общих расходов Европарламента на выплату пособий, отметив при этом, что обработка "более четырёх миллионов документов по всем запросам станет чрезмерным административным бременем".

Члены Европарламента голосуют по изменениям в законе о европейском авторском праве (Страсбург, Франция) Reuters

Золотой парашют

Когда депутат Европарламента покидает свой пост, его ожидает "мягкая посадка" благодаря "золотому парашюту", если он проработал по меньшей мере один год. Европейские законодатели имеют право на временное пособие, эквивалентное месячному окладу за каждый год пребывания в должности, которое выплачивается в течение максимум двух лет. Это означает, что уходящий со своего поста Евродепутат сможет получить до 210.185 евро (15 млн 442.000 руб), если он не займет другую должность в национальном парламенте или в целом на государственной службе.

Если же бывший член Европейского парламента получит мандат где-то в другом месте, его новый оклад будет вычитаться из обещанного двухгодичного пособия. Если покинувший свой пост законодатель устроится на работу в частный сектор или в любое другое место за пределами государственной службы, полное выходное пособие останется в силе, причём не будет иметь значения причина, по которой депутат освободил свое кресло в Европарламенте.

"Правом на временное выходное пособие обладают не только те депутаты Европарламента, которые потеряли своё кресло по результатам европейских выборов, - заявили Euronews в пресс-бюро Европейского парламента. - Оно также выплачивается депутатам, чей срок полномочий, вне всякой зависимости от причины, истёк в середине законодательного мандата: будь то переход на другую должность, или уход [из Европарламента]".

Транспортные расходы более 4.000 евро в год

Членам Европарламента возмещаются все расходы на проезд на заседания парламента, но только при наличии квитанций об оплате того или иного вида транспорта. Как сообщает сайт Европарламента, это включает в себя:

стоимость авиабилета бизнес-класса (или аналогичного билета), ж/д билета первого класса или 0,53 евро за каждый километр проезда на автомобиле (максимум до 1000 км).

любые дополнительные надбавки, связанные покрытием других расходов на проезд (таких как дорожные сборы на платных шоссе, надбавка за сверхнормативный багаж или оплата бронирования).

На деятельность за пределами своей страны Европарламентарии могут получить компенсацию за проезд, проживание и связанные с этим расходы в размере не более 4.454 евро в год (около 326.800 руб).

Суточные расходы

Европейские законодатели получают ежедневное пособие по фиксированной ставке в размере 320 евро (23.500 руб) для "покрытия расходов на проживание и сопутствующих расходов за каждый день пребывания евродепутатов в Брюсселе или Страсбурге по официальным делам". Это могут быть счета за гостиницу, расходы на питание и "все прочие расходы", согласно пояснениям Европейского парламента. Депутаты получают суточные полностью только в том случае, если они отмечаются в списках для подтверждения присутствия на заседаниях (в Брюсселе или Страсбурге).

Есть лишь один нюанс: парламентарии должны непременно участвовать в голосовании. Если при поименном голосовании законодатели пропускают более половины случаев, то их суточные сокращаются наполовину до 160 евро.

Для встреч за пределами Европарламента пособие составляет 160 евро в день при условии, что оставлена запись в реестре посещаемости. В этом гостиничные счета возмещаются отдельно.

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Бюджет для персонала

По состоянию на 2019 год ежемесячный бюджет каждого Евродепутата составляет 24.943 евро (около 1 млн 828.000 руб) для покрытия всех расходов, связанных с наймом личных помощников, куда включаются их зарплата и премиальные. Порядок распределения денежных средств предусматривает найм на работу двух или трех помощников депутата, которые как правило базируются в Брюсселе. Хотя, по информации Европейского парламента, при определенных условиях можно нанять в штат до четырех ассистентов. На эти цели выделяется по меньшей мере четверть месячного бюджета (6.235 евро).

Для найма помощников на местах, в стране, от которой избран депутат Европарламента, можно использовать до 75% ежемесячного бюджета (18.708 евро, или 1 млн 371.000 руб).

Ежемесячный бюджет также покрывает расходы на стажеров, проценты на денежные переводы и оплату услуг поставщиков, которых нанимает Евродепутат, уточнили для Euronews в пресс-бюро ЕП.

Существует лишь одно важное правило при найме на работу личных помощников: исключается приём на службу близких родственников избранного на европейских выборах лица.

Депутатам Европарламента предоставляется право пользования общим парком автомобилей как в Страсбурге (в кадре), так и в Брюсселе Reuters

Доступ к автомобилям и офисам

Как и многие национальные парламенты, Европейский парламент предоставляет избранникам офисы, расположенные в Страсбурге и в Брюсселе. Европарламентарии также имеют доступ к парку парламентских транспортных средств для исполнения официальных задач, когда находятся в одной из двух "европейских столиц".

Пенсия

Депутаты Европарламента имеют право на пенсию в 63 года. Размер пенсии составляет 3,5% от заработной платы за каждый полный год пребывания в должности, но в целом не более 70% от окончательной месячной ставки. Расходы на выплату этих пенсий покрываются из бюджета Евросоюза.

Медицинские расходы

Всем работникам Европейского парламента, в том числе и депутатам, предоставляется право на компенсацию двух третей их медицинских расходов.