ЕС призывает к «гуманитарному перемирию» в Ливии

К срочному прекращению огня в Ливии призывает верховный комиссар ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Резкое обострение ситуации в стране стало главной темой встречи глав МИДов Европы в Люксембурге.

По словам Могерини, необходимо в первую очередь обеспечить гуманитарное перемирии: ешё на прошлой неделе Евросоюз сообщал о намерении отправить в Ливию помощь на 6 миллионов евро:

«Я только что беседовала со спецпосланником ООН Гассаном Саламе. Мы абсолютно согласны с тем, что первейшая наша совместная задача — обеспечить полномасштабное гуманитарное перемирие. Оно поможет эвакуировать мирных жителей и раненых из Триполи. необходимо предотвратить эскалацию и продолжение боевых действий и вернуться к переговорами и политической повестке».

Ранее происходящее в Ливии осудили страны «Большой семёрки», а в Совбезе ООН соответствующую резолюцию заблокировала Россия: по мнению Москвы, призыв сложить оружие должен быть обращён ко всем сторонам конфликта, а не только к наступающему на Триполи Халифе Хафтару. Но США отвергли подобную правку.