Популистский альянс. Тенденции на 10 лет. Этика роботов

Обзор "Вкратце из Брюсселя":

Националистам трудно объединяться

Националисты вероятно, увеличат своё представительство в Европарламенте после майских выборов. Но, ставя на первое место узкие интересы своих стран, они пока не в состоянии объединить свои усилия. Сказывается и взаимная неприязнь их лидеров.

Согласно прогнозам, правые популисты получат от 20 до 30% голосов, но они вряд ли смогут сформировать фракцию меньшинства, способную блокировать законопроекты.

Главное: климат, демография, урбанизация

Политику Евросоюза на два следующих парламентских срока будут определять три главных темы: изменение климата, демография и урбанизация. Такой вывод содержится в докладе «Глобальные тенденции до 2030 года», опубликованном в понедельник.

Его составители - стратеги основных учреждений ЕС - отмечают, что за этот период рост населения планеты замедлится, но не остановится; транспорт станет экономичнее, но поездки удлинятся; города станут крупнее, - всё это может увеличить вредные выбросы в атмосферу.

Вычищение терроризма из сети

Интернет-провайдеров обяжут удалять материалы террористического характера в течение часа после приказа властей. Цифровые кампании, которые не будут этого делать, могут поплатиться санкциями в размере 45% их глобального оборота.

За это проголосовал в понедельник Комитет по гражданским свободам Европарамента. Защитники свободы в сети предупреждают против введения в ней цензуры путем фильтрования контента.

Этика искусственного интеллекта

"Робот не может причинить вред человеку". Этот закон фантаста Айзека Азимова учла Еврокомиссия, предложившая этические требования к искусственному интеллекту. Среди них - человеческий контроль за развитием информационных технологий, прозрачность научных разработок, отчетность автономных систем перед людьми.

Эти идеи попробуют воплотить в июне кампании и организации, после чего эксперты обобщат для Брюсселя полученный опыт и подготовят дальнейшие шаги.