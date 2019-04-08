Затянувшийся развод: быть ли отсрочке по "брекситу"

В Лондоне по-прежнему царит атмосфера неопределенности. Правительство запустило процедуру подготовки к участию в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая. Это совсем не означает, что они пройдут на территории Великобритании: 12 апреля стране грозит "брексит" без сделки, если Брюсселю не будет представлено альтернативных вариантов реализации "развода".

Британский премьер Тереза Мэй сегодня намерена встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и позднее с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы убедить коллег в необходимости предоставить Лондону очередную отсрочку по дате выхода из ЕС. На этот раз речь идет о 30 июня.

Пытаясь согласовать условия "брексита", Мэй начала переговоры с оппозицией, которые пока не привели к каким-либо результатам.

Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии: "Проблема в том, что правительство похоже не отступает от своих первоначальных "красных линий", - сказал, в частности, Корбин. В качестве моментов, в которых, по его словам, не видно подвижек, он назвал доступ страны к таможенному союзу с ЕС после "развода", следование ряду положений о едином европейском рынке и европейских нормах, в том числе в сфере трудового права. "Пока у нас нет таких соглашений", - отметил политик.

Накануне в Дублине переговорщик по "брекситу" от ЕС Мишель Барнье обсудил этот вопрос с премьер- министром Ирландии Лео Варадкаром. Барнье сообщил, что надеется на "позитивный" результат межпартийных переговоров в Вестминстере, и сказал, что ЕС полностью поддержит Ирландию независимо от того, как Соединенное Королевство покинет ЕС.

Мишель Барнье, переговорщик от ЕС по "брекситу": "Если Великобритания покинет ЕС без сделки, позвольте мне быть предельно откровенным: мы не будем ничего обсуждать с Лондоном, пока не будет достигнуто соглашение по Ирландии и Северной Ирландии, а также по правам граждан и финансовому урегулированию".

Десятого апреля лидеры 27 стран ЕС вновь соберутся в Брюсселе, чтобы в очередной раз послушать пояснения и намерения Мэй и принять решение о новой "отсрочке" даты "брексита".