Что заливают в системы скрытого накопления тепловой энергии?

Исследователи из этой лаборатории в Норвегии стремятся выяснить, можно ли использовать расплавленные металлы в системах скрытого накопления тепловой энергии. В ходе эксперимента температура сплава достигает 2000°C. Какие при этом используются материалы, и насколько сложен весь этот процесс? Нам отвечает учёный-материаловед Мерет Тангстад из Норвежского научно-технического университета:

– Кремний и бор – два химических элемента, у которых наибольшая разница в энергии между жидким и твёрдым состояниями. Поэтому мы начали именно с них. Но существует множество проблем, связанных с использованием этих двух элементов. Одна из самых серьёзных состоит в том, что кремний при переходе из жидкого состояния в твёрдое расширяется – так же, как вода. В отличие от большинства веществ, вода и кремний расширяются при затвердевании. Таким образом кремний при расширении может разрушить контейнер. Поэтому мы смешиваем его с другими элементами – чтобы расширение при затвердевании не было столь сильным.