Протесты в Судане: есть погибшие

По меньшей мере 6 человек погибли в ходе непрекращающихся с субботы массовых антиправительственных выступлений в Судане. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия". Ранее поступала информация об одном погибшем в городе Омдурман. По данным оппозиции, он был застрелен полицейскими. Минувшей ночью в столице Судана был введен комендантский час. Однако, несмотря на ограничения на передвижения по городу, в воскресенье люди вновь вышли на акции протеста.

Накануне в Хартуме и его окрестностях прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки президента Судана Омара аль-Башира. Полиция использовала против митингующих слезоточивый газ, были задержаны десятки человек.

Не стихающие с декабря волнения в Судане изначально были вызваны недовольством жителей страны значительным повышением цен на топливо и продукты питания, но теперь они требуют отставки президента, который находится у власти более четверти века.