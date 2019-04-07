Руанда: траурная церемония в память о жертвах геноцида

В Руанде проходят траурные церемонии в память о жертвах геноцида, начавшегося 25 лет назад, когда за 100 дней здесь погибли, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек, в основном представителей народности тутси. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Президент Руанды Поль Кагаме, возглавлявший силы повстанцев, положивших конец геноциду, зажёг пламя памяти у мемориала в столице страны Кигали:

– В 1994 году не было никакой надежды, только тьма. Сегодня отсюда струится свет.

В церемонии приняли участие лидера ряда иностранных государств, а также председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер:

– Долг нашего поколения – никогда не забывать, на какие зверства способны люди. Только помня об этом мы можем вместе построить светлое будущее.