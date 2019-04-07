ОИ-2026: сильная заявка Италии

Оценочная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) назвала кандидатуру итальянских городов Милана и Кортина-д'Ампеццо, претендующих на право принять зимние Игры в 2026 году, "очень сильной". Такое заявление сделали представители МОК по итогам официального визита в Италию. За право провести у себя Олимпиаду наряду с итальянцами борется шведский Стокгольм. Как показало исследование, проведенное МОК, более 80% жителей Милана поддержали подачу заявки на проведение Игр, в то время как в Стокгольме ее одобрило 55% населения.

Председатель оценочной комиссии МОК Октавиан Морариу: "Кандидатура полностью соответствует повестке дня в плане снижения затрат, максимизации наследия и содействия устойчивому развитию. В заключение можно просто сказать, что все это делает очень сильной кандидатуру Милана и Кортины".

Правительство Италии, со своей стороны, заявило о готовности выделить необходимые средства на проведение Олимпиады. Голосование по выбору столицы зимних Олимпийских игр 2026 года состоится на сессии МОК в Лозанне 24 июня.