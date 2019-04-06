Итальянский заложник освобождён

Итальянец Серджио Занотти, которого длительное время удерживали в заложниках в Сирии, вернулся в Рим. Три года назад во время деловой поездки в Турцию он был захвачен одной из группировок, связанной, по его словам, с Аль-Каидой. О его исчезновении заявила в своё время бывшая жена Занотти, которая выражает теперь радость в связи с его освобождением:

– Я так счастлива, что он теперь на свободе, я очень на это надеялась. И я всегда доверяла нашему МИДу.

По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, Занетти был освобождён в результате сложной и деликатной операции, для проведения которой потребовались разведывательные, следственные и дипломатические действия