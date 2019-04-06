Начал работу новый стамбульский аэропорт

Оборудование стамбульского аэропорта имени Ататюрка продолжают перевозить в новую воздушную гавань. В воскресенье новый аэропорт, расположенный на побережье Чёрного моря должен заработать в полную силу. 700 грузовиков перевозят 47 тысяч тонн самых разных грузов, в операции задействованы 800 человек.

На взлётные полосы нового аэропорта перелетают самолёты, базировавшиеся до сих пор в аэропорту имени Ататюрка, расположенном практически в черте города. Их старого аэропорта последний самолёт взлетел в 2 часа ночи субботы. А в 2 часа дня в Анкару отправился первый рейс из нового аэропорта.

Новый стамбульский аэропорт будет самым большим в мире.