Гран-при по дзюдо в Анталье: международный день спорта

Второй день Гран-при по дзюдо в Анталье совпал с международным днем спорта. В честь праздника на турнир были приглашены 20 юных беженцев из Сирии.

На их глазах Ан Чангрим стал лучшим в категории до 73 кг. В финале действующий чемпион мира вышел на татами против своего давнего соперника Рустама Оруджева. Победу в этом невероятном поединке корейскому дзюдоисту принесла техника аши-ваза.

Ан Чангрим получил награду из рук президента международной федерации дзюдо Мариуса Визера. Мы спросили у действующего чемпиона мира, как он справляется с давлением.

"Я не чувствую давления, потому что я собираюсь стать Олимпийским чемпионом, так что мне есть к чему стремиться", - рассказал Ан Чангрим.

Ан Чангрим и Рустам Оруджев Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

В категории до 63 кг победу праздновала кубинка Майлин Дель Торо Карвахал. В финальном поединке против китаянки Цзин Тан она заработала оценку вадза-ари, которая обеспечила ей высшую награду. Радости спортсменки не было предела.

Губернатор Антальи Мюнир Каралоглу вручил Дель Торо Карвахал золотую медаль.

Награждение в категории до 63 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Лука Майсурадзе из Грузии сумел одолеть итальянца Кристиана Парлати и завоевал первое золото турнира мирового тура международной федерации дзюдо в своей карьере. Бронзовой награды в этой категории удостоился россиянин Хасан Халмурзаев.

Награждение в категории до 81 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Среди женщин особенно отличилась гречанка Елисавет Телциду. Броском через бедро с захватом пояса цури-гоши она отправила в полёт бразильянку Марию Портелу и поставила точку в споре за золотую награду в категории до 70 кг. Захватывающий поединок напомнил любителям дзюдо победы олимпийского чемпиона Илиаса Илиадиса. Это первый титул турнира мирового тура в карьере Телциду и первое золото сборной Греции по дзюдо за 5 лет.

"В матче против Марии Портелы я старалась держать ситуацию под контролем и не допускать ошибок, потому что она очень сильная и опытная соперница", - поделилась Елисавет Телциду.

Рустам Оруджев не только стал серебряным призёром в категории до 73 кг, но и продемонстрировал искусное владение техникой дзюдо. Он применил самый зрелищный приём дня в полуфинальном поединке против Лечи Эдиева. Россиянину удалось схватить Оруджева, но тот броском маки-коми уложил противника на татами, за что удостоился оценки "иппон". Азербайджанец показал, на что способен серебряный медалист чемпионата мира и Олимпиады в Рио.

За первые 2 дня соревнований на верхнюю ступень подиума в Анталье поднялись спортсмены из 9 стран. Прекрасный пример того, что дзюдо - многонациональный вид спорта.