Аквила: "путь к восстановлению долог"

Память 309 человек, погибших десять лет назад в результате землетрясения, почтили в субботу жители города Аквила в центральной Италии. В ночь на 6 апреля 2009 года мощные подземные толчки лишили крова 80 тысяч человек, 1 600 получили ранения разной степени тяжести.

"Пусть к полному восстановлению Аквилы еще долог", - заявил президент Италии Серджо Матарелла. Землетрясение разрушило сотни жилых домов, памятников культуры и архитектуры в средневековой и барочной части Аквилы.

Сегодня весь центр по-прежнему напоминает "город-призрак". Эвакуированным жителям Акуилы было запрещено возвращаться в свои дома после землетрясения, большинство из них проживают в отелях на адриатическом побережье, арендованных правительством, либо в немногочисленных новостройках в окрестностях Аквилы.

Землетрясению предшествовал период аномальной геологической активности, тем не менее власти не предупредили население о возможной опасности.