Анализ крови как предвыборный аргумент

Финалисты первого тура президентских выборов на Украине в пятницу утром прошли тесты на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Действующий президент Украины сдал анализ в антидопинговом центре при стадионе "Олимпийский" в Киеве. Перед процедурой, которая транслировалась в Youtube, он дал письменное согласие на публикацию результатов.

"Я считаю это абсолютно необходимым, - заявил глава государства. - Я хотел бы внести изменения в закон и сделал процедуру обязательной, потому что отсутствие алкогольной и наркотической зависимости у кандидатов и будущего президента, безусловно, вопрос национальной безопасности!"

Его соперник, шоумен Владимир Зеленский, сдал анализы в одной из киевских клиник. Ранее действующий глава государства согласился на предложение Зеленского сдать анализы на наличие наркотиков и алкоголя в крови, выдвинутое как условие для проведения дебатов перед вторым туром.

"Сдал кровь, - заявил после процедуры кандидат в президенты, - все, что надо было, всю кровь из меня выкачали! Но, слава Богу, ее у меня много, кровь молодая. В общем, посмотрим, сдал кровь на глубокий анализ, через 3 дня получаем результат".

По данным ЦИК, в первом туре Владимир Зеленский набрал 30,24 %, Петр Порошенко - 15,95 %. Второй тур голосования состоится 21 апреля