Неделя до "жесткого брексита"

У британских политиков остается неделя на то, чтобы предотвратить "жесткий брексит". Консерваторы и лейбористы совершают последние попытки найти выход из кризиса. На пятницу запланирована еще одна встреча представителей двух партий.

Правительство надеется, что хаоса удастся избежать и что Великобритания покинет Евросоюз упорядоченно 22 мая, то есть до старта европейских выборов. При этом министр по делам "брексита" Стивен Баркли не исключает, что Соединенное Королевство все же будет участвовать в выборах, хотя это, по его мнению, чревато негативными последствиями для страны:

"Я соглашусь со своим уважаемым другом. Проведение европейских выборов через три года после того, как страна проголосовала за выход из ЕС, нанесет ущерб нашей политической системе в целом. Но Евросоюз наблюдал за голосованием в Палате общин, цель которого – отмести вариант "жесткого брексита". Но ЕС также должен знать, что Палата отказалась поддерживать какие-либо варианты сделки".

Канцлер Германии Ангела Меркель накануне выразила надежду на то, что консерваторы и лейбористы смогут согласовать позиции до начала саммита европейских лидеров, который назначен на 10 апреля. Глава немецкого правительства встретилась с премьер-министром Ирландии. Оба лидера согласились с тем, что необходимо гарантировать целостность общеевропейского рынка и сохранить в действии Соглашение страстной пятницы, благодаря которому граница между Ирландией и Северной Ирландией стала открытой.

27 стран-членов ЕС будут держаться вместе. Как я уже сказала немецкому парламенту, мы до последнего будем делать всё возможное, чтобы избежать беспорядочного "брексита". Мы приложим все усилия. Но, конечно, мы должны идти к этой цели вместе с Великобританией. Ангела Меркель Канцлер Германии

На переговорах с лейбористами камнем преткновения остаются вопросы о проведении второго референдума и о членстве Британии в таможенном союзе. Оппозиция хочет, чтобы после "брексита" Соединенное Королевство сохранило как можно более тесные экономические связи с ЕС. Тереза Мэй и ее сторонники, в свою очередь, рассчитывают вывести страну из единого торгового и правового пространства Евросоюза.