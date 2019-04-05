Нефть не нужна: французский остров переключается на энергию моря

Энергия океана... Его приливы и отливы, вызванные гравитацией Луны, его волны, поднимаемые ветром - это неисчерпаемый источник чистой энергии для тех, кто остро в ней нуждается.

Дени Паллюэль, мэр Уэсана: "Меня зовут Дени Паллюэль, я мэр Уэсана, самого западного острова французской метрополии. Чтобы добраться сюда на пароме, нужно около полутора часов".

Уэсан слишком далёк от энергосистемы континента, и там приходится жечь дорогое дизельное топливо для обеспечения электричеством 842 местных жителей. Но в скором будущем это изменится: через десять лет остров планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии.

Дени Паллюэль: "Мы поняли, что нас окружают источники энергии - солнце, как сегодня, ветер, который здесь дует очень часто, и сильные морские течения вокруг острова".

В море к юго-востоку от Уэсана - одно из самых сильных приливных течений во Франции. Здесь, в проходе Фромвера, французская компания Sabella установила своё экспериментальный генератор. Система D10 расположена на морском дне на глубине 55 метров. Она преобразует приливные потоки в электричество, которое доставляется на берег по подводному кабелю.

Жан-Франсуа Давио, президент компании Sabella: "Это как подводная ветряная турбина - мы используем гидрокинетическую энергию, скорость воды. Потоки приливов и отливов вращают ротор, который приводит в действие электрический генератор".

Система D10, высотой с пятиэтажный дом, была установлена в октябре прошлого года. Она спроектирована таким образом, чтобы выдерживать экстремальные условия в океане без необходимости частого ремонта, из-за которого эксплуатационные расходы были бы неприемлемо высокими. Еще два года испытаний должны подтвердить ее надежность. Ожидается, что стоимость произведенной энергии снизится до конкурентоспособного уровня, когда технология достигнет коммерческой стадии.

Жан-Франсуа Давио: "Приливные турбины достигнут зрелости, когда мы продемонстрируем, что способны создавать машины, отличающиеся экстремальной надежностью. Поднимать их каждые пару лет для ремонта не было бы экономически целесообразно".

В ближайшие годы Sabella планирует установить еще несколько таких турбин. Предполагаемый энергопотенциал прохода Фромвера составляет 500 мегаватт, что значительно превышает потребности острова. Часть энергии может поставляться по кабелям в континентальную Францию, что еще больше снизит ее зависимость от ископаемого топлива.

Денис Локтев, Euronews: "Через несколько десятилетий новые технологии сделают энергию океана одним из основных источников электричества: ожидается, что производственные мощности отрасли к 2050 году составят 100 гигаватт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 76 миллионов европейских квартир - то есть около 10% от общего объема потребляемой электроэнергии на континенте будет поступать из океана".

Многие прототипы, достигшие демонстрационной стадии, тестируются в Европейском центре морской энергии (EMEC) в Северной Шотландии. Эта плавучая платформа - проект, финансируемый Евросоюзом, который осуществляется испанской компанией Magallanes Renovables. Приливные турбины прикреплены к ней снизу, что делает техническое обслуживание относительно простым, даже здесь, в суровых водах Оркнейских островов.

Лиза Маккензи, менеджер по коммуникациям EMEC: "Здесь бывают очень большие волны, они могут превышать 18 метров. И приливные течения более 4 метров в секунду - то есть каждый час здесь проходит около полумиллиарда тонн воды. Крайне тяжелые условия. Если эти технологии смогут выстоять здесь, они смогут работать в любой точке мира".

Европейские компании считаются мировыми лидерами в области энергетики океана. Объем этого рынка к 2050 году, как ожидается, составит 53 миллиарда евро в год. Предполагается, что в Европе его развитие приведет к созданию 400 тысяч рабочих мест и росту экономики прибрежных районов.

Нил Кермод, управляющий директор EMEC: "Если посмотреть на количество патентов по всему миру, то Европа здесь выглядит очень хорошо. Я думаю, это потому, что множество разных стран используют свои индивидуальные сильные стороны, и у всех у них есть свои способы использования этой технологии с максимальной отдачей".

За последние 10 лет Европейская комиссия инвестировала более 300 миллионов евро в проекты в области приливной и волновой энергетики. Теперь отрасли нужны национальные и частные инвесторы для внедрения этих технологий на рынок.

Нил Кермод: "Это важная отрасль, и ЕС это понимает. На разработку этих технологий уходит много времени, но сейчас мы действительно видим, как эти генераторы спускаются на воду и на самом деле начинают производить энергию. Мы видим, что поддержка очень сильна, и она должна сохраняться. Мы не должны замедлять темп, чтобы не упустить этот шанс".