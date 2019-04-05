Гран-при по дзюдо в Анталье: золото и серебро сборной Казахстана

В Анталье начался Гран-при по дзюдо. В первый день соревнований особенно отличилась Андрея Кицу. На пути к финалу она продемонстрировала невероятное мастерство и не оставила соперницам ни малейшего шанса на победу. За золотую награду румынке пришлось побороться с бывшей чемпионкой мира Мунхбат Уранцэцэг.

Кицу показала, что на этом турнире в категории до 52 кг она лучшая, дважды уложив монгольскую дзюдоистку на татами, за второй бросок румынка удостоилась оценки "иппон". Выступление Кицу не оставило зрителей равнодушными.

"Я люблю дзюдо, выполнять броски - это такое удовольствие! Я думаю, это красивый вид спорта, который даёт возможность проявить себя и показать не только физические, но и умственные способности. Мне нравится мой стиль дзюдо", - поделилась Андрея Кицу после матча.

В категории до 60 кг среди мужчин не было равных Елдосу Сметову из Казахстана. Чемпион мира 2015 года приехал на этот турнир, чтобы победить, и никто не смог его остановить. Он не только блистал на татами и безукоризненно выполнял броски и удержания, но и очень уважительно относился к соперникам.

"Сборная Казахстана сегодня завоевала золото и серебро, это показывает, что уровень наших дзюдоистов растёт, - подчеркнул Елдос Сметов. - Мы станем хорошим примером для подрастающего поколения спортсменов, которые пока только хотят победить на большом турнире в будущем. И я уверен, что их мечты сбудутся".

Дистрия Красники из Косово была, как всегда, на высоте. Любители дзюдо надолго запомнят великолепный бросок о-сото-гари, обеспечивший косоварке выход в финал в категории до 48 кг.

В решающем матче против бронзовой медалистки Олимпиады в Рио Галбадрах Отгонцэцэг косоварка заработала оценку "иппон" за прекрасно выполненный приём харай-гоши за 6 секунд до конца поединка.

Хамза Ерликая, заместитель министра молодёжи и спорта Турции, вручил Красники золотую медаль.

Награждение в категории до 48 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Россиянин Михаил Пуляев завоевал серебро в категории до 66 кг.

Награждение в категории до 66 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

У турецких болельщиков тоже был повод для радости: Михрач Аккуш завоевал первую медаль мирового тура в своей карьере. В поединке за третье место против бронзового призёра Олимпиады в Рио бразильца Фелипе Китадая 18-летний спортсмен удостоился оценки "иппон". Зрители пришли в восторг, это был один из самых зрелищных матчей первого дня Гран-при по дзюдо в Анталье.