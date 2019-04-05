"Откройте нам!" - скандируют мигранты на границе Греции и Северной Македонии. Сотни выходцев из стран Ближнего Востока протестуют у поселка Диавата. Накануне в соцсетях появились слухи об организованном пересечении границы в начале апреля. Беженцы недовольны слишком медленной процедурой предоставления убежища в Греции, а также условиями в переполненных центрах временного размещения.

"Вам сказали, что граница открыта? Но ведь это не так", - говорит корреспондент "Евроньюс" Акис Тацис.

"Мы знаем, что это не так. Но делаем все, что в наших силах, чтобы пересечь границу. Мы призываем других мигрантов - наших друзей из Афганистана, Ирака, других стран - присоединиться к нам. Пока мы здесь и зовем их. Мы не можем более оставаться в этой стране, мы должны идти дальше", - говорит мигрант из Ирака Меван.

К утру пятницы беженцы разбили у границы настоящий палаточный лагерь.

"Из-за фейковых новостей в соцсетях сложилась просто абсурдная ситуация. Люди оказались в тупике. Теперь мы пытаемся их собрать и отправить туда, откуда они пришли и где ожидают решения о предоставлении им убежища", - заявил представитель министерства миграционной политики Никос Рагкос.

"Полиции очень много. В воздухе витает напряжение. В четверг между мигрантами и правоохранителями здесь уже произошли жесткие столкновения", - передает из Греции корреспондент "Евроньюс" Акис Тацис.

Тем временем около 50 человек заблокировали работу главного железнодорожного вокзала в Афинах. Они требуют доставить их к протестующим.

Балканские страны перекрыли основной для нелегалов маршрут в Северную Европу в 2016 году. В результате десятки тысяч беженцев застряли в Греции.