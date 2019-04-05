Испания: любовь, отчаяние, эвтаназия

Это история любви и отчаяния... В течение тридцати лет Мария Хосее Карраско страдала рассеянным склерозом. Последнее время женщина находилась в терминальной стадии. В минувшую среду супруг Марии Анхель Эрнандес помог ей уйти из жизни. Мужчина признался в содеянном полиции, был взят под стражу, но затем временно освобожден. Как сложится судьба Анхеля неизвестно.

"В свое время я пообещал ей, что, если она окажется в такой ситуации, и у нее не будет возможности получить помощь со стороны и уйти из жизни, то это сделаю я." - объясняет Анхель. "У нас нет профессионалов, врачей, которые этим занимаются, потому что им грозит тюремное заключение".

Мария, будучи полностью зависимой от посторонней помощи, и испытывая постоянную боль, ранее пыталась свеcти счеты с жизнью. Но Анхель предотвратил самоубийство.

В Испании эвтаназия запрещена. Но в преддверии выборов, намеченных на 28 апреля, дебаты по этому вопросу возобновились. Политики к консенсусу пока не пришли. Что касается простых испанцев - по данным соцопросов, порядка 70% респондентов поддержали легализацию эвтаназии.

В настоящее время эвтаназия законна в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. В Швейцарии и Германии законом разрешен так называемый ассистированный суицид. В этом случае необходимо, чтобы человек в здравом уме добровольно выразил свое желание умереть и попросил предоставить дозу препарата, который закончит его жизнь. Отличительный аспект заключается в том, что процедура ассистированного врачом суицида требует, чтобы пациент самостоятельно ввел лекарство.

В прошлом году испанские социалисты пытались провести законопроект об эвтаназии в парламенте, но он был заблокирован. В настоящее время единственной альтернативой эвтаназии для терминальных больных в Испании является отказ от лечения.