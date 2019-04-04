Предвыборная кампания Манфреда Вебера

Манфред Вебер официально развернул предвыборную кампанию. Он надеется обеспечить большинство в Европарламенте своему правоцентристскому блоку и стать президентом Еврокомиссии. Пока этот немец возглавляет крупнейшую парламентскую фракцию - Европейскую народную партию (ЕНП).

«Первым столпом для нас является сильная Европа, - сказал Вебер в Брюсселе. - Это означает борьбу с террором, обязательный обмен данными между антитеррористическими агентствами и сотрудничество наших разведывательных служб. Извините, но соображения секретности больше не могут оправдывать уменьшение безопасности. "

Народники назвали Вебера своим ведущим кандидатом на съезде в Хельсинки в прошлом году. И это несмотря на жёсткую критику, которой он подвергался за поддержку премьер-министра Венгрии Орбана, чья партия состоит в ЕНП, несмотря на свой евроскептицизм и пренебрежение демократией.

«Под руководством Вебера ЕНП в последние пять лет была единой и успешной, - сказал евродепутат Эльмар Брок. - Он доказал, что может иметь дело с разными людьми, находить компромиссы и проевропейские решения. Именно поэтому мы выдвинули его кандидатуру на пост президента Еврокомиссии».

«Я должен сказать, что отношение Вебера к вопросам верховенства закона очень сомнительно, - сказал ещё один немец Свен Гиголд. - Он допустил, чтобы Венгрия избежала полного исключения из ЕНП, сохранила за собой основные права членства в парламентской группе. Но с ним может работать, у него есть зубы - эти качество необходимы тому, кто возглавит Еврокомиссию".

Предвыборный лозунг народников можно перевести с английского как "Вебер - это наша власть и сила".