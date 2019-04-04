6Aika: взгляд из Турку

Стратегия проекта 6Aika (6 городов) основана на тестировании реальных решений на реальных людях. 6 крупнейших городов Финляндии - небольшие по сравнению с другими европейскими метрополиями, однако сотрудничество сделало их сильнее. Правление 6Aika каждый год возглавляет представитель одного из них. В этом году эту роль исполняет Риитта Биркштедт из Турку.

Риитта Биркшедт, председатель группы 6Aika: "У нас есть очень интересные проекты в сфере транспортировки, например, "Автономный транспорт", "Городская логистика". У нас есть несколько проектов в области занятости, а также образования. Я думаю, что мы очень далеко продвинулись в создании модели устойчивого развития умного города в Финляндии. В этой программе было задействовано не только 50 проектов, но и более 4000 компаний. И, если учесть, что почти треть населения Финляндии живет в этих районах, влияние на услуги, проекты и продукты, которые мы создали за это время, огромно".