Проект "6 городов": Финляндия

Яаткасари - это один из районов Хельсинки, который стремительно меняется. Свидетели тому - многочисленные подъемные краны вокруг и миллионы людей, которые проходят через самый оживленный пассажирский портв Европе.

Вилле живет в этом районе и часто пользуется услугами по аренде электромобилей. Этот каршеринг DriveNow очень удобен, чтобы добраться в центр города. Пилотный проект по преодолению трудностей с передвижением является частью проекта 6Aika - "6 городов". Стратегию устойчивой урбанизации поддерживает программа Региональной политики ЕС (или Политики сплочения).

Вилле, клиент DriveNow: "Я пользуюсь этим сервисом примерно раз в месяц по мере необходимости. Это очень удобно, потому что вы не должны возвращать электромобиль обратно и можете его оставить, где хотите".

В дополнение к электромобилям проект 6 Aika предлагает широкий спектр мероприятий в 6 крупнейших городах страны. На сегодняшний день 50 проектов стратегии охватывают около трети финских граждан. Их общая стоимость составляет 100 миллионов евро. Европейская политика сплочения поддерживает почти половину.

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Раз в месяц представители 6 городов и правительства встречаются в Хельсинки для оценки проектов. Регулярно изучаются новые идеи. Главные темы этого года - энергоэффективность и круговая экономика. Кроме того целый ряд так называемых "пилотов" также применяется в здравоохранении, экономике и образовании.

Оулу, в 800 км к северо-востоку от Хельсинки, один из городов-партнеров программы. Эти школьники тестируют 3 проекта 6Aika. Среди них - приложение Breikkeri, проверенное сегодня утром 8-летними детьми на уроке математики. Каждый персонаж в этом видео символизирует определенное поведение или эмоции.

Санна Виртанен, основатель Breikkeri: "Мы заметили, что если у детей перед уроками радостное и игривое настроение, результаты обучения - гораздо лучше".

Дети и подростки хорошо знают персонажей. Учитель выбирает нужный, чтобы активизировать или успокоить учеников - и у каждого есть свои любимые.

Лотта, ученица школы: "Я думаю, что это Тенни, потому что он такой спокойный, он похож на меня".

Приложение Breikkeri используют в 120 финских школах. И когда результаты пилотного проекта из 6 Aika приносят успех, им начинают интересоваться и в других учебных заведениях.

Матти Ахола, директор школы Hintan Koulu: "Наша школа для других в Финляндии экспериментальная. К нам приходят посмотреть, что мы сделали. Поэтому и компании добиваются хороших результатов. Мы продолжим участвовать в проекте в этом году и посмотрим, что будет дальше".