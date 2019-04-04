Кубок "Девяти ценностей" вручили Бразилии

Юные послы Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" "Газпрома" в среду побывали на стадионе "Драгау" в Порту, чтобы вручить сборной Бразилии кубок "Девяти ценностей".

Генеральный секретарь Бразильской футбольной конфедерации Вальтер Фельдман и менеджер по техническому развитию и социальной ответственности сборной Бразилии по футболу Диого Нетто рассказали молодым представителям об истории и значении трофея.

Что такое Кубок "Девяти ценностей"?

Это уникальный трофей программы "Футбол для дружбы", символизирующий ее ценности: дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

Церемония награждения состоялась в преддверии товарищеского матча между Панамой и Бразилией.

Почему Бразилия?

Участники программы "Футбол для дружбы" признали бразильскую сборную самой социально ответственной из 32 национальных футбольных команд, которые участвовали в чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

Бразилия - пятый обладатель кубка "Девяти ценностей" после ФК "Барселона" (Испания), ФК "Бавария" (Германия), ФК "Аль-Вахда" (Сирия) и ФК "Реал" (Испания).

Сборная Бразилии по футболу победила после открытого голосования, в котором приняли участие молодые участники из 211 стран и регионов мира.

Кто международные послы?

Суон Драм (13 лет, Франция), Катарина Барата (13 лет, Португалия), Мигель Борхес (19 лет, Португалия) и Денис Аладев (13 лет, Россия).

История

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" организовывается "Газпромом" с 2013 года. Его участники - молодые игроки, мужчины и женщины, а также люди с ограниченными возможностями.

Молодые журналисты освещали события в Международном детском пресс-центре.

Заключительные мероприятия программы "Футбол для дружбы" пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня 2019 года.

Фельдман назвал эту награду "большой честью".

"В Бразилии мы запускаем очень важную программу во всей стране, которая способствует образованию через футбол. Наша программа называется "CBF Social", и мы будем внедрять эту программу во всех городах всей страны. Вероятно, мы будем использовать значение этой встречи, чтобы привнести больше ценности в нашу программу", - добавил он.